Впервые в России в электричках Казани внедрят умную оплату проезда по геолокации

Покупка цифрового билета на пригородный поезд предполагает скачивание на телефон пассажира специального приложения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду, 20 сентября, в первый день работы форума Kаzan Digital Week-2023 на его полях было подписано соглашение о введении в электричках Казани умной оплаты по геолокации. Пилотный проект стартует уже в октябре этого года. Новый вид оплаты проезда внедрят только пока на одном направлении «Казань – Аэропорт – Казань», сообщает пресс-служба форума.

Столица Татарстана станет первым городом в России, где билет на пригородный поезд можно купить, не заходя в кассу, прямо в вагоне. При этом никакой речи о привычной наценке не идет. Нужно лишь только скачать на свой смартфон мобильное приложение. Оно само по геоолкации оценит стоимость проезда – от одной до другой станции.

Планируется, что подобный умный способ оплаты в последующем внедрят и в общественном транспорте внутри Казани.

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