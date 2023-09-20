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НовостиОбщество20 сентября 2023 6:39

Впервые в России в электричках Казани внедрят умную оплату проезда по геолокации

Пилотный проект стартует уже в октябре этого года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Покупка цифрового билета на пригородный поезд предполагает скачивание на телефон пассажира специального приложения.

Покупка цифрового билета на пригородный поезд предполагает скачивание на телефон пассажира специального приложения.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду, 20 сентября, в первый день работы форума Kаzan Digital Week-2023 на его полях было подписано соглашение о введении в электричках Казани умной оплаты по геолокации. Пилотный проект стартует уже в октябре этого года. Новый вид оплаты проезда внедрят только пока на одном направлении «Казань – Аэропорт – Казань», сообщает пресс-служба форума.

Столица Татарстана станет первым городом в России, где билет на пригородный поезд можно купить, не заходя в кассу, прямо в вагоне. При этом никакой речи о привычной наценке не идет. Нужно лишь только скачать на свой смартфон мобильное приложение. Оно само по геоолкации оценит стоимость проезда – от одной до другой станции.

Планируется, что подобный умный способ оплаты в последующем внедрят и в общественном транспорте внутри Казани.

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