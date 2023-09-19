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НовостиАвто19 сентября 2023 17:03

На частных заправках Татарстана возобновили продажу бензина

За время простоя топливо стало дороже примерно на 5%
Адам САГАЛ
Простой длился около недели

Простой длился около недели

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На частных заправках Татарстана возобновили продажу бензина. Простой длился около недели. За это время АИ-92 и АИ-95 подорожали там примерно на 5%.

Ранее на частных АЗС прекратили продажу бензина, пояснив это тем, что на заводах отсутствует топливо. Похожие ситуации случались и в других регионах России.

Напомним, последние несколько недель в республике дорожает бензин.

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