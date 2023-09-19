«Рубин» не намерен обращаться в ЭСК РФС по поводу гола Изидора

«Рубин» проиграл в домашнем матче клубу из Санкт-Петербургу со счетом 0:3 Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Футбольный клуб «Рубин» не намерен обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу гола нападающего «Зенита» Вильсона Изидора в матче, который состоялся 17 сентября в Казани. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, «Рубин» проиграл в домашнем матче клубу из Санкт-Петербургу со счетом 0:3. После матча на пресс-конференции наставник команды из Татарстана Рашид Рахимов заявил, что судьи ошибочно засчитали первый гол «Зента». Тренер считал, что Изидормбыл в офсайде.

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