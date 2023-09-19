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НовостиНедвижимость19 сентября 2023 14:37

В Татарстане закончили капитальный ремонт моста через реку Агрызку

Его длина составляет 16 метров
Адам САГАЛ
Пролетное строение сконструировано из железобетона. Фото: Минтранс РТ

Пролетное строение сконструировано из железобетона. Фото: Минтранс РТ

В Агрызе завершен капитальный ремонт моста через реку Агрызку, который находится на улице Крестьянской. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Обновленный мост имеет длину 16 метров. Пролетное строение сконструировано из железобетона, а сама дорога сделана из асфальтобетона.

Об окончании работ заявили в Минтрансе РТ.

Ранее мы сообщали, что в Казани мост по улице Назарбаева отремонтирован на 84%.

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