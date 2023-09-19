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НовостиОбщество19 сентября 2023 14:18

Казань стала первой в России, где эскро-счета используют для строительства частных домов

Подрядчику уже открыли кредитную линию на 20 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Это позволит безопасно брать ипотеку на коттедж еще на стадии его возведения.

Это позволит безопасно брать ипотеку на коттедж еще на стадии его возведения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Подрядчик из Казани, который строит частные дома, получит проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Это позволит безопасно брать ипотеку на коттедж еще на стадии его возведения.

«Механизм пока запущен в пилотном режиме. Ожидаем, что скоро будут приняты изменения в российском законодательстве, благодаря которым можно будет расширить его применение. Сегодня подрядчик из Казани, проект которого Банк ДОМ.PФ профинансирует по новым правилам, – первый в России», – говорится в сообщении заместителя гендиректора ДОМ.PФ Алексея Ниденса.

Для казанского подрядчика уже открыли возобновляемую кредитную линию 20 миллионов рублей для строительства шести частных домов.

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