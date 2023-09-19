Казань стала первой в России, где эскро-счета используют для строительства частных домов

Это позволит безопасно брать ипотеку на коттедж еще на стадии его возведения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Подрядчик из Казани, который строит частные дома, получит проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Это позволит безопасно брать ипотеку на коттедж еще на стадии его возведения.

«Механизм пока запущен в пилотном режиме. Ожидаем, что скоро будут приняты изменения в российском законодательстве, благодаря которым можно будет расширить его применение. Сегодня подрядчик из Казани, проект которого Банк ДОМ.PФ профинансирует по новым правилам, – первый в России», – говорится в сообщении заместителя гендиректора ДОМ.PФ Алексея Ниденса.

Для казанского подрядчика уже открыли возобновляемую кредитную линию 20 миллионов рублей для строительства шести частных домов.

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