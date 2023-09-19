В Татарстане проведут эксперимент по внедрению беспилотников в АПК

На период проведения эксперимента на территориях введут особый режим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане проведут эксперимент по внедрению сельскохозяйственных беспилотников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, эксперимент пройдет в 12 регионах страны. На этот период на этих территориях введут особый режим.

Кроме того, во время проведения эксперимента в республике будут действовать особые условия регулирования. Речь идет об экспериментальном правовом режиме по эксплуатации беспилотных авиасистем.

Отметим, эксперимент позволит апробировать упрощенный правовой режим для массового использования беспилотной авиации в агропромышленном комплексе.

Ранее в Казани беспилотник упал во дворе многоквартирного жилого дома.

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