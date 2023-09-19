Начальником полиции Мамадышского района назначен Рамис Гафуров

Новый руководитель зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный специалист. Фото: МВД по РТ

Начальником полиции Мамадышского района назначен подполковник Рамис Гафуров. Коллективу его представил заместитель главы МВД по РТ генерал-майор Алексей Завгороднев.

Завгороднев подчеркнул, что новый руководитель зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный специалист, у него есть богатый опыт оперативной работы.

Рамис Раифович в 2008 году окончил филиал Казанского юридического института МВД России в Елабуге. Ранее занимал должность заместителя начальника отдела МВД России - начальника полиции ОМВД России по Кукморскому району Татарстана.

Ранее мы сообщали, что Ильдара Султанова назначили новым прокурором Черемшанского района Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram