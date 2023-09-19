В Нижнекамске пройдет прощание с ветераном МВД Николаем Лученком

На счету Николая Васильевича две благодарности от президента России Владимира Путина. Фото: e-nkama.ru

В понедельник, 18 сентября, на 69-м году жизни умер ветеран МВД по Татарстану Лученок Николай Васильевич. Во время своей службы он замещал начальника УВД Нижнекамска.

Полковник милиции в отставке участвовал в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе. Более 10 раз был командирован в Чечню, где руководил охраной общественного порядка. На его счету две благодарности от президента России Владимира Путина.

Прощание с Николаем Васильевичем пройдет 20 сентября в 9.00 по адресу: проспект Химиков, 15, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Редакция «КП-Казань» выражает искренние соболезнования родным и близким ветерана.

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