Отопительный сезон должен начаться, когда на улице в течение пяти дней будет ниже +8 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 13 районах Татарстана стартовал отопительный сезон. Об этом на брифинге сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Эти районы могут начать давать тепло, не дожидаясь холодов. В первую очередь тепло запустят в социальные объекты: больницы, детские сады, дома престарелых и интернаты. Речь идет об Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Новошешминском, Черемшанском, Ютазинском районах.

Как отметил Айзатуллин, отопительный сезон должен начаться, когда на улице в течение пяти дней будет ниже +8 градусов. В этом случае на шестой день в дома подключают тепло.

Напомним, отопительный сезон в Казани начнется в сентябре.

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