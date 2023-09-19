В Казани в октябре состоится туристический форум «Ориентиры будущего»

В 2023 году сессия посвящена развитию активного туризма и премиальных туров в России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани 1-3 октября состоится туристический форум «Ориентиры будущего». Он организован в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-службе Госкомитета Татарстана по туризму.

В 2023 году сессия посвящена развитию активного туризма и премиальных туров в России. Гостей и жителей города ждут встречи с лучшими экспертами туристической индустрии, руководителями органов власти, представителями крупных компаний, предпринимателями и инвесторами. Эксперты поделятся опытом ведения коммуникаций с туристами в новых реалиях, а также применением новых технологий и искусственного интеллекта во взаимодействии с аудиторией.

При этом основная программа форума состоит из дискуссионных площадок, посещения туристических объектов республики, татарской чайной церемонии и кулинарного мастер-класса.

Напомним, Казань вошла в перечень популярных для осеннего отдыха городов.

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