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НовостиЗвезды19 сентября 2023 5:56

В правительстве Татарстана занимаются разработкой современной татарской одежды

Предполагается, что ее можно будет носить каждый день
Адам САГАЛ
Группа намерена разработать татарскую одежду для повседневного использования

Группа намерена разработать татарскую одежду для повседневного использования

Фото: Виталий ПАРУБОВ

При правительстве Татарстана создана рабочая группа, которая будет заниматься написанием книги о современной татарской одежде для повседневной носки. В нее входят местные деятели науки, представители вузов и дизайнеры. Возглавляет группу вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Издание будет включать большое количество практических примеров и станет популярным не только среди учебных заведений, но среди населения и гостей республики», - цитирует «Бизнес Онлайн» Фазлееву.

Планируется, что книга будет включать восемь глав. В настоящее время ведется сбор материалов, проводятся экспедиции и заседания рабочей группы.

Ранее министр культуры Татарстана прокомментировала свой наряд на послании Минниханова.

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