В правительстве Татарстана занимаются разработкой современной татарской одежды

Группа намерена разработать татарскую одежду для повседневного использования Фото: Виталий ПАРУБОВ

При правительстве Татарстана создана рабочая группа, которая будет заниматься написанием книги о современной татарской одежде для повседневной носки. В нее входят местные деятели науки, представители вузов и дизайнеры. Возглавляет группу вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Издание будет включать большое количество практических примеров и станет популярным не только среди учебных заведений, но среди населения и гостей республики», - цитирует «Бизнес Онлайн» Фазлееву.

Планируется, что книга будет включать восемь глав. В настоящее время ведется сбор материалов, проводятся экспедиции и заседания рабочей группы.

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