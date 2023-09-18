«Такая игра - просто позор»: Татарстанский ХК «Нефтехимик» в Астане проиграл «Барысу» с разгромным счетом – 0:8

Хоккеисты из Нижнекамска не смогли забить ни одной шайбы. Фото: hcnh.ru

В понедельник, 18 сентября, татарстанский «Нефтехимик» в выездной игре в Астане с местным «Барысом» потерпел самое крупное поражение в этом сезоне КХЛ – встреча закончилась с разгромным счетом 0:8.

«Есть время, когда нужно говорить. Есть время, когда нужно помолчать. Сегодня второе», - философски прокомментировала в соцсетях пресс-служба ХК «Нефтехимик».

Под этим постом тут же появились гневные комментарии нижнекамских болельщиков:

«Жалкое зрелище «Нефтехимик». Я такого от вас не ожидал»

«Это просто унижение и уничтожение «Нефтехимика». Такая игра - просто позор для всех нас. Такого нам не нужно»

«8:0 - это как провалиться в деревенский туалет»

Но были и не столь негативные отклики:

«Не узнаю наших ребят. У каждого хороший опыт, есть сильные стороны! А играть командой не получается. Желаю команде разобраться с ошибками и настроиться на следующие игры! Сезон еще не закончился. Болеем за вас!»

Отметим, что 20 сентября ХК «Нефтехимик» завершить выездную серию игр. В эту среду нижнекамцы в Уфе встретятся с «Салаватом Юлаевым».

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