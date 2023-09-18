Обсерваторию Казани внесли в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Обсерватория была открыта в 1901 году. Фото: правительство Татарстана.

В понедельник, 18 сентября, на расширенной сессии комитета ЮНЕСКО, которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) было принято решение включить в предварительный список новых объектов Всемирного наследия астрономическую обсерваторию Казанского федерального университета им. В.П. Энгельгардта.

«Поздравляем и строим планы полюбоваться обсерваторией в осеннем университетском дворике», - тут же радостно отреагировали в пресс-службе мэрии Казани.

Напомним, что на территории Татарстана числится Казанский кремль, древний Болгар и Успенский собор в Свияжске.

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