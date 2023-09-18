В Татарстане премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил ОЭЗ «Алабуга»

Посещение Ариповым республики проходит в рамках его визита в Российскую Федерацию. Фото: rais.tatarstan.ru

В понедельник, 18 сентября, в Татарстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В аэропорту Казани его встретил глава республики Рустам Минниханов.

В этот же день они вместе посетили ОЭЗ «Алабуга» под Набережными Челнами. Кроме этого, высокому гостю и делегации Узбекистана представят промышленный и экономический потенциал Татарстана, также пройдет официальная встреча в расширенном составе.

«Посещение Ариповым республики проходит в рамках его визита в Российскую Федерацию», - отметили в пресс-службе главы Татарстана.

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