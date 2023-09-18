Хуснуллин сообщил, что в 2024 году KazanForum пройдет с 16 по 17 мая

По словам вице-премьера России, форум должен иметь практический характер. Фото: t.me/mkhusnullin

В столице Татарстана форум «Россия - Исламский мир: KazanForum» в 2024 году пройдет с 16 по 17 мая. Об этом по итогам заседания оргкомитета сообщил его председатель вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Форум должен иметь практический характер. Каждый его участник должен понимать, какой объем инвестиций, сколько товаров это принесет его компании, его стране», - следует из написанного Хуснуллиным в его официальном телеграм-канале.

Отметим, что в следующем году KazanForum станет юбилейным, уже 15 по счету. В 2023-м на него приехали более 16 тысячи участников из 80 стран. Было подписано 130 соглашений.

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