Членами президиума стали ректоры КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, КГЭУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане утвердили новый состав президиума Академии наук республики. Соответствующий указ подписал раис региона Рустам Минниханов.

Согласно указу, в коллегиальный орган вошли 17 человек. Это решение было принято в целях усиления роли государственного научного бюджетного учреждения в решении задач социально-экономического развития Татарстана.

Помимо этого, в обязанности президиума вошли обеспечение взаимодействия Академии наук республики с властями, оказание содействия со стороны правительства региона, предприятий и вузов в осуществлении научных исследований и разработок.

В состав вошли заместитель премьер-министра региона Лейла Фазлеева, глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин, глава Минкульта республики Ирада Аюпова. Еще в список вошли лица, возглавляющие Минздрав, Минцифру, Минтранс Татарстана, министры сельского хозяйства, образования, экономики, глава комитета Госсовета республики и замглавы Минтранса региона.

Кроме того, членами президиума стали ректоры КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, КГЭУ, Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма, а также директор федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН».

Напомним, ранее Госсовет Татарстана утвердил 11 новых мировых судей.

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