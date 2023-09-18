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НовостиОбщество18 сентября 2023 10:40

Бойцы СВО показали обед из буинских овощей

Посылки военнослужащим привезли от родственников из Татарстана
Адам САГАЛ
Военнослужащие записали видеоролик, в котором поблагодарили всех, кто передает им гуманитарную помощь

Военнослужащие записали видеоролик, в котором поблагодарили всех, кто передает им гуманитарную помощь

Фото: принтскрин видео.

Бойцы СВО показали, как готовят обед из буинских овощей. Недавно им доставили индивидуальные посылки из Татарстана, а также маскировочные сети, маскхалаты и автомобиль УАЗ.

Военнослужащие записали видеоролик, в котором поблагодарили всех, кто передает им гуманитарную помощь.

«Спасибо вам огромное! Все доставили, пришел ваш богатый урожай», — сказал боец.

Ранее мы сообщали, что в Казани волонтеры разработали аптечки под запросы бойцов СВО.

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