Бойцы СВО показали обед из буинских овощей

Военнослужащие записали видеоролик, в котором поблагодарили всех, кто передает им гуманитарную помощь Фото: принтскрин видео.

Бойцы СВО показали, как готовят обед из буинских овощей. Недавно им доставили индивидуальные посылки из Татарстана, а также маскировочные сети, маскхалаты и автомобиль УАЗ.

Военнослужащие записали видеоролик, в котором поблагодарили всех, кто передает им гуманитарную помощь.

«Спасибо вам огромное! Все доставили, пришел ваш богатый урожай», — сказал боец.

Ранее мы сообщали, что в Казани волонтеры разработали аптечки под запросы бойцов СВО.

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