В Татарстане инфляция выросла до 4,29%

При этом цены за месяц выросли всего на 0,56%. Фото: Евгения БУБЛИК

В августе в республике инфляция разогналась до 4,29%, когда как в годовом выражении за июль она составляла 2,9%, следует из данных Татарстанстата. Интересно, что по его же информации, в том самом августе в регионе цены за месяц выросли всего на 0,56%.

Если взять базовый индекс потребительских цен за последний день лета, то видно, что он вырос на 2,96% в годовом выражении.

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