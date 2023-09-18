Сооружение установят рядом с мемориальным комплексом ветеранам Афганской войны. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Нижнекамске появится мемориал погибшим участникам спецоперации. Предложение об этом выдвинул на «деловом понедельнике» глава города Рамиль Муллин.

Сооружение установят рядом с мемориальным комплексом ветеранам Афганской войны. К работам планируют приступить в 2023 году. Для начала хотят снова встретиться с родителями погибших военнослужащих и обговорить с ними все моменты. При поддержке идеи это предложение вынесут на общее обсуждение.

Помимо этого, Муллин планирует строительство большого музея для ветеранов Великой Отечественной, Афганской и чеченской войн. Там будут хранится все реликвии прошлого, которые есть у города.

Напомним, в Казани состоялось открытие музея истории Петропавловского собора.

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