Главной целью проекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Татарстане в 2023 году восстановили леса на площади 3,7 тысячи гектаров. Эти работы выполнялись в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в республике», сообщает пресс-служба Минлесхоза региона.

Посадка лесных культур осуществлена на 1,5 тысячи гектаров, лесоразведение - на 106 гектарах, комбинированное лесовосстановление - на четырех гектарах, а естественное лесовосстановление - на 2,1 тысячи гектаров.

Главной целью проекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Так, в текущем году отношение площади лесовосстановления к участку вырубленных деревьев составило 161%.

Кроме того, к 15 сентябрю заготовлено 723 килограмма семян лесообразующих пород. Основную их часть соберут в октябре

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