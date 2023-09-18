Отопительный сезон в Казани начнется в сентябре

Первыми на очереди будут учреждениям социальной сферы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани в текущем году отопительный сезон стартует в третьей декаде сентября. Об этом стало известно в ходе выступления заместителя руководителя исполкома столицы Татарстана Искандера Гиниятуллина.

Чиновник уточнил, что котельные готовы, осталось лишь завершить оформление документов.

Гиниятуллин уточнил, что отопление включат, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней будет плюс 8 градусов. Первыми на очереди будут учреждениям социальной сферы.

В минувшем году отопление в многоквартирных домах Казани появилось 20 сентября.

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