За неделю в Татарстане огурцы подорожали почти на 7%

Средняя цена на огурцы - почти 93 рубля за килограмм Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане снова подорожали огурцы. За неделю их цена выросла на 6,8% до 92,9 рубля за килограмм. Аналитику провели специалисты Татарстанстата.

Дороже также стали творог (3,5%), мясо кур (+2,3%), колбаса (+1,7%), яблоки (+1,1%).

Подешевели за неделю капуста (- 6,3%), морковь (- 5,2%) и свекла (- 3,6%).

Ранее мы сообщали, что в Татарстане цены такси за месяц выросли на 10,5%.

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