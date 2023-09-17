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НовостиЭкономика17 сентября 2023 13:11

За неделю в Татарстане огурцы подорожали почти на 7%

Некоторые продукты стали дешевле
Адам САГАЛ
Средняя цена на огурцы - почти 93 рубля за килограмм

Средняя цена на огурцы - почти 93 рубля за килограмм

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане снова подорожали огурцы. За неделю их цена выросла на 6,8% до 92,9 рубля за килограмм. Аналитику провели специалисты Татарстанстата.

Дороже также стали творог (3,5%), мясо кур (+2,3%), колбаса (+1,7%), яблоки (+1,1%).

Подешевели за неделю капуста (- 6,3%), морковь (- 5,2%) и свекла (- 3,6%).

Ранее мы сообщали, что в Татарстане цены такси за месяц выросли на 10,5%.

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