В Казани из-за неисправности самолета перенесли рейс в Петрозаводск

Рейс должен был вылететь в 8 часов утра Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В аэропорту Казани задержали вылет самолета – предварительно, на девять часов. Инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября.

Рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» из столицы Татарстана в Петрозаводск должен был вылететь в 8 часов утра. Однако его перенесли на 17:20 из-за технической неисправности самолета.

Татарская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. В воздушную гавань отправился помощник Татарского транспортного прокурора.

Ранее мы сообщали, что самолет из Казани в Сочи вынужден был вернуться в аэропорт.

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