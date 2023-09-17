Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 сентября 2023 9:22

Жители Казани собрали почти 3 кг мусора у озера Изумрудное

Больше всего мешков было с пластиком
Адам САГАЛ
Во время последней уборки было собрано 368 мешков мусора

Во время последней уборки было собрано 368 мешков мусора

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Казани собрали почти 3 кг мусора на пляже озера Изумрудное. Горожане присоединились к Всероссийскому субботнику «Зелёная Россия».

Всего за этот год волонтеры очистили более 6 тысяч км береговых линий, им помогали 240 тысяч жителей.

Во время последней уборки было собрано 368 мешков мусора, из которых 115 с пластиком, 95 со стеклом и 10 с металлом.

Ранее мы сообщали, что мэрия Казани решила обязать горожан заняться раздельным сбором мусора.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram