Был введен план «Перехват» Фото: Ольга ЮШКОВА

В Казани трое неизвестных вытолкали мужчину из автомобиля и уехали на его машине в неизвестном направлении. Об этом житель столицы Татарстана сам сообщил в полицию. Инцидент произошел ночью 16 сентября.

На поиск автомобиля Фольксваген Туарег и злоумышленников были ориентированы все наружные службы полиции, а также введен план «Перехват», сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана. Во время преследования инспекторами ДПС машина была остановлена на улице Мастеров.

Водителя доставили в отдел полиции, а автомобиль на спецстоянку.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане двое подростков за неделю угнали около 10 автомобилей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram