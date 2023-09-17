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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 8:29

В Казани трое неизвестных вытолкали мужчину из автомобиля и уехали на его машине

В Татарстане полиция разыскала машину, из которой трое неизвестных вытолкали водителя
Адам САГАЛ
Был введен план «Перехват»

Был введен план «Перехват»

Фото: Ольга ЮШКОВА

В Казани трое неизвестных вытолкали мужчину из автомобиля и уехали на его машине в неизвестном направлении. Об этом житель столицы Татарстана сам сообщил в полицию. Инцидент произошел ночью 16 сентября.

На поиск автомобиля Фольксваген Туарег и злоумышленников были ориентированы все наружные службы полиции, а также введен план «Перехват», сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана. Во время преследования инспекторами ДПС машина была остановлена на улице Мастеров.

Водителя доставили в отдел полиции, а автомобиль на спецстоянку.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане двое подростков за неделю угнали около 10 автомобилей.

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