В Казани мужчина взорвал гранату у подъезда

Инцидент произошел около полудня Фото: принтскрин видео.

На улице Глушко в Казани мужчина взорвал светошумовую гранату для страйкбола. Инцидент произошел у подъезда во дворе многоквартирного дома и попал на видео.

Как выяснила «КП-Казань», переполох у подъезда устроил 38-летний мужчина. Он уже дает объяснения в полиции, а в момент происшествия предположительно был нетрезв.

Инцидент произошел около полудня. Мужчина предложил мальчику выдернуть чеку, ребенок отказался. После этого герой ролика сам активировал гранату и кинул в сторону.

Стоящая у подъезда женщина сильно испугалась и накинулась на мужчину с претензиями. Тому оставалось лишь извиняться за свой поступок.

Ранее мы сообщали, что в Казани на сортировочной станции разорвалась страйкбольная граната, пострадал человек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram