Певец из Казани Ранэль Богданов не прошел первый этап шоу «Голос. Уже не дети»

Члены жюри осудили выбор песни и ни один из них не повернулся к Богданову Фото: принтскрин видео.

Молодой певец из Казани Ранэль Богданов не прошел первый этап телешоу «Голос. Уже не дети» - слепые прослушивания. 18-летний парень исполнил песню «Ягода малинка» еще одного артиста из Татарстана – Хабиба.

Члены жюри осудили выбор песни и ни один из них не повернулся к Богданову.

На шоу «Голос. Уже не дети» приходят повзрослевшие участники детского «Голоса». Казанец был на Первом канале девять лет назад, во втором сезоне. Тогда он был участником команды Пелагеи.

Ранее мы сообщали, что Ралина Ибраева представит Татарстан на проекте «Голос. Дети. Казахстан».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram