Концерт к 50-летию певца Юрия Шатунова отменили по техническим причинам

Концерт могут перенести в одно из культурных учреждений города. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Казани в воскресенье, 17 сентября, на Кремлевской набережной должен был состоятся концерт к 50-летию певца Юрия Шатунова. Но его отменили по техническим причинам, сообщила в соцсетях организатор мероприятия Альбина Кармышева.

Но это еще не конец. По словам Кармышевой, концерт в честь певца могут провести не на улице, а в одном из культурных учреждений Казани.

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