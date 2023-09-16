В Казани на «Кросс нации – 2023» пришли почти 19 тысяч человек

Самый массовый старт состоялся на дистанции три километра. Фото: kzn.ru

16 сентября жители Казани приняли участие во всероссийском дне бега «Кросс нации – 2023». Пришли 18,7 тысячи человек. Забеги прошли в экстрим-парке «УРАМ» и на стадионе «Локомотив» (Юдино).

Так, на дистанцию в один километр вышли дети, ветераны и пенсионеры. Также в благотворительном забеге приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Самый же массовый старт состоялся на дистанции в три километра.

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