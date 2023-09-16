В Марий Эл в августе подскочили цены на бензин и дизельное топливо

В республике только бензин подорожал на 3,5%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе в Марий Эл подорожало автомобильное топливо. Согласно исследованиям Маристата, литр бензина АИ-92 начал стоить в среднем 50,26 рубля, АИ-95 - 55,49 рубля, АИ-98 и выше - 65,07 рубля, дизельного топлива - 59,08 рубля, газомоторного топлива — 24,32 рубля.

Если сравнить с ценами за июль, то бензин вырос в цене на 3,5%, дизельное топливо на 6,6%, а газ на 2,7%.

Отметим, что в соседнем Татарстане также отмечается рост стоимости автомобильного топлива. Но, согласно последней официальной статистике, заправиться там все равно будет дешевле, чем в Марий Эл.

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