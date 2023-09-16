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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 10:47

Пришел в гости и схватился за нож: Жителя Татарстана задержали за убийство приятеля

Житель Татарстана пришел в гости и устроил смертельную поножовщину
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчина обиделся на хозяина дома и схватился за нож.

Мужчина обиделся на хозяина дома и схватился за нож.

Фото: Александр ЧЕРНОВ

В одном из сел Зеленодольского района произошла смертельная поножовщина. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «убийство», сообщает следственный комитет Татарстана.

«Подозреваемым стал 34-летний местный житель. Ему уже предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении его под стражу», - уточнили в ведомстве.

Как полагают следователи, 10 сентября обвиняемый зашел в гости к своему 39-летнему приятелю. Мужчины начали выпивать. Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора. Гость схватил нож и дважды ударил им хозяина в бедро. Потерпевший скончался на месте преступления от потери крови. Обстоятельства произошедшего все еще устанавливаются, расследование продолжается.

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