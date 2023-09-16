«Заставить их играть без шайбы»: Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал о планах на матч с «Торпедо»

Встреча пройдет в «Татнефть Арене». Фото: ak-bars.ru

После проигрыша «Салават Юлаеву» в начале «зеленого дерби» со счетом 2:3 казанский «Ак Барс» в эту субботу, 16 сентября, в рамках чемпионата КХЛ примет у себя дома нижегородское «Торпедо». Игра пройдет в «Татнефть Арене», начало в 17.00.

Отметим, что казанцы подходят к этому матчу с списком травмированных, в котором числятся защитник Вячеслав Войнов и нападающий Артем Галимов. У нижегородцев тоже не без потерь. «Торпедо» выйдет на лед без трех своих форвардов: Сергея Гончарука, Алексея Кручинина и Дениса Яна.

«Торпедо» играет в короткий пас, они постоянно открываются. Главный противовес в этом случае – заставить их играть без шайбы», - рассказал о планах на матч тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко.

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