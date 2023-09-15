В казанском стадионе «Ак Барс Арена» Минниханов открыл музей спорта

Примерив на себя очки виртуальной реальности, глава Татарстана совершил «прыжок» с вышки дворца водных видов спорта. Фото: t.me/rustamminnikhanov

В пятницу, 15 сентября, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии музея спорта. Он стал одним из его первых посетителей.

«Здесь можно увидеть все самые яркие спортивные моменты Татарстана. И даже «прыгнуть» с вышки дворца водных видов спорта», - поделился в своем телеграм-канале Рустам Минниханов после того, как примерил на себя очки виртуальной реальности.

К слову в этом музее можно познакомиться не только со спортивными достижениями, но и самому на время стать футбольным комментатором.

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