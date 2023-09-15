Работу прямого авиарейса Карелия – Казань продлили до конца 2023 года

После прибытия обратно самолет отправится утром следующего дня. Фото: Алина НИЗАМОВА

Уже открыта продажа билетов на октябрь. Работа прямого авиарейса Карелия – Казань решили продлить до конца 2023 года, сообщает Минтранс Карелии. Вылеты будут осуществляться на Bombardier CRJ-200 один раз в неделю – по воскресеньям.

Самолет вылетает из аэропорта «Петрозаводск» в 11.30, а приземляется в Казани в 14.10. Обратно борт с пассажирами отправиться на следующий день в 8.00 и прибудет на место в 10.30.

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