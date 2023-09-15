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НовостиОбщество15 сентября 2023 15:06

Ильдара Султанова назначили новым прокурором Черемшанского района Татарстана

Коллективу его представил руководитель надзорного ведомства республики Илдус Нафиков
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Новому прокурору района 31 год. Фото: прокуратура Татарстана

Новому прокурору района 31 год. Фото: прокуратура Татарстана

В эту пятницу, 15 сентября, коллективу прокуратуры Черемшанского района представили их нового начальника. Сделал это лично руководитель надзорного ведомства Татарстана Илдус Нафиков.

На эту должность приказом Генпрокурора РФ был назначен 31-летний юрист первого класса Ильдар Султанов. Его предшественник Фаиль Хайруллин покинул должность прокурора Черемшанского района по выслуге лет. Отметим, что Султанов ранее являлся заместителем Хайруллина.

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