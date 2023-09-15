В Набережных Челнах начались съемки сериала «Город Брежнев»

Съемки в городе будут идти три дня. Фото: nabchelny.ru

Телеканал НТВ начал снимать в Набережных Челнах сериал «Город Брежнев» по одноименной книге некогда местного жителя Шамиля Идиатуллина. Картина расскажет историю подростка, жившего в 80-х годах, про жизнь молодежи в те времена и противостояния группировок.

«Съемочная группа работала на улицах «КАМАЗ-мастер», на Солнечном бульваре и в 17 комплексе», - сообщает пресс-служба мэрии города.

Съемки в Набережных Челнах будут идти три дня. После чего переместятся в Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Кисловодск.

«Мы постараемся снять фильм так, чтобы он был близок и интересен современной молодежи. Наш фильм является исторической драма. Мы по крупицам воссоздавали быт Татарской АССР начала 80-х», - отметил режиссер-постановщик Александр Колесник.

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