В Казани в день матча «Рубин» - «Зенит» ограничат продажу алкоголя

Спиртное нельзя будет купить около стадиона «Ак Барс Арена» и непосредственно в центре города. Фото: Влад Комяков

В это воскресенье, 17 сентября, в Казани состоится футбольный матч между местным клубом «Рубин» и питерским «Зенитом». В день игры власти Татарстана решили ограничить продажу алкоголя. Как гласит соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина, это делается для обеспечения безопасности.

Согласно документу, купить алкоголь во время проведения матча нельзя будет купить около стадиона «Ак Барс Арена» и по границе обводного моста третьей транспортной дамбы до улицы Троицкий лес, вдоль нее самой и акватории реки Казанка. Продавать спиртное также не будут на улицах Астрономическая, Баумана, Наджми, Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского, то есть в центре города.

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