В Казани на ипподроме 16 и 17 сентября пройдет Open Space Market

Для гостей и жителей города организуют мастер-классы и лекции. Фото: Оксана ЗУЙКО

В Казани на ипподроме 16 и 17 сентября пройдет осенний Open Space Market. Посетители смогут приобрести украшения, одежду, декор для дома и косметику, сообщили организаторы.

На маркете будет представлены и продуктовая линейка. Также для гостей и жителей города организуют мастер-классы, где они смогут научиться делать арома-свечи, скрабы для тела и плести браслеты.

Помимо этого, проведут занятия по ручной лепке и изготовлению игрушек из лоскутков. А на лекциях можно будет послушать информацию на темы экологии, литературы, безопасности, создания бренда.

Отметим, вход для взрослых будет платным, а дети в возрасте до семи лет и пенсионеры смогут пройти бесплатно. Посетить мероприятие можно будет с 11:00.

Напомним, ранее в Татарстане 360 уникальных авто участвовали в фестивале исторической техники.

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