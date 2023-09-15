Марафон в поддержку донорского движения запустило Федеральное медико-биологическое агентство России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани 22 сентября состоится акции донорства костного мозга «ДавайВступай!». Марафон стартовал 4 сентября и прошел уже в 19 городах России, сообщают организаторы.

Акция посвящена Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается каждую третью субботу сентября. Каждый желающий может стать ее участником и вступить в Федеральный регистр. Там состоят почти 205 тысяч доноров костного мозга.

Марафон в поддержку донорского движения запустило Федеральное медико-биологическое агентство России. Его амбассадором стал Артем Алискеров, который перенес лейкоз и 31 курс химиотерапии. Он с 1 сентября участвует в 42-километровом марафоне в поддержку донорского движения.

Отметим, завершится акция 10 ноября на площадке Международной выставки форума «Россия». Забеги пройдут в 72-х городах страны.

Напомним, житель Татарстана за свою жизнь 160 раз сдал кровь и стал лучшим донором России.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram