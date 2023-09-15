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НовостиОбщество15 сентября 2023 5:30

Министр культуры Татарстана прокомментировала свой наряд на послании Минниханова

Об этом ее попросил депутат Бикеев
Адам САГАЛ
Аюпова пояснила, что на ней - традиционное украшение изю. Фото: Госсовет РТ

Аюпова пояснила, что на ней - традиционное украшение изю. Фото: Госсовет РТ

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова появилась на послании главы республики Госсовету в необычном платье с татарским колоритом. Прокомментировать свой наряд ее попросил депутат Игорь Бикеев.

Аюпова пояснила, что на ней - традиционное украшение изю, а платье она подобрала в тон. Рассказывая о головном уборе, она уточнила, что это просто «стилизация».

Ранее мы сообщали, что Ирада Аюпова назвала топ-3 проблемы культурной отрасли Татарстана.

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