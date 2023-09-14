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НовостиОбщество14 сентября 2023 17:28

В Татарстане за лето 2023 года собрали 3,7 миллиона тонн зерновых

Раис РТ отметил, что год был не простым из-за засухи
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
полученный урожай позволяет полностью обеспечить население продуктами питания.

полученный урожай позволяет полностью обеспечить население продуктами питания.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Сельхозпроизводители Татарстана за лето 2023 года собрали 3,7 миллиона тонн зерновых. Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что полученный урожай позволяет полностью обеспечить население продуктами питания, хотя год был не простым из-за засухи.

Также ожидается сбор более 1,5 млн тонн сахарной свеклы, не менее 800 тысяч тонн картофеля и 300 тысяч тонн овощей.

Напомним: в Казани стартовали субботние сельскохозяйственные ярмарки.

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