Житель Челнов оштрафовали за публикацию в сети интимных фото бывшей девушки

Мужчине назначили штраф в 10 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах оштрафовали 28-летнего мужчину, который распространял в соцсетях обнаженные снимки своей бывшей девушки. Доступ к контенту был свободным для неограниченного круга лиц.

Местного жителя обвиняли по части 1 статьи 137 УК РФ.

«Вину подсудимый признал, объяснив свое поведение местью за отказ женщины встречаться с ним», - сообщили в прокуратуре РТ.

Мужчине назначили штраф в 10 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

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