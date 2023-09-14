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НовостиОбщество14 сентября 2023 15:48

Профессор астрономии КФУ объяснил причину северного сияния в Татарстане

Редкое явление заметили жители села Азево Агрызского района
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Иногда северное сияние можно наблюдать на широтах, ему не свойственным, в том числе в РТ.

Иногда северное сияние можно наблюдать на широтах, ему не свойственным, в том числе в РТ.

Профессор кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Юрий Нефедьев объяснил причину возникновения северного сияния, которое ночью заметили жители села Азево Агрызского района.

По словам специалиста, редкое природное явление можно объяснить солнечными вспышками.

«Магнитные линии выходят из одного пятна на Солнца и входят в другое пятно. Соответственно, возникает магнитное давление под этими силовыми линиями, и солнечное вещество взрывается. В результате появляются магнитные бури, образуются космические лучи, заряженные частицы, которые также называются солнечным ветром», – поделился профессор.

Если магнитное поле ослабевает или частицы имеют достаточно мощную энергию, они могут пробить силовые линии магнитного поля Земли. Тогда северное сияние можно наблюдать на широтах, ему не свойственным, в том числе в Татарстане.

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