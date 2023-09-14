СИБУР получит налоговую льготу на 25 млрд рублей на 7 лет

Налоговые преференции получат проекты, мощностью не менее 500 тысяч тонн этилена в год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Татарстане на заседании Госсовета республики приняли законопроект, который освободит от налога на имущество компании по производству этилена методом пиролиза. Налоговые преференции получат проекты, мощностью не менее 500 тысяч тонн этилена в год и с объемом капитальных вложений не менее 10 миллиардов рублей.

Подобный масштабный объект в регионе уже строится. Так, в РТ возводится этиленовый комплекс ЭП-600 на базе «Нижнекамскнефтехима», который входит в СИБУР.

Льгота будет действовать в течение семи лет. Сумма может составить 24,6 миллиарда рублей.

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