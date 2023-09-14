Больше всего денег, чтобы быть счастливым, необходимо жителям Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Казани для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц. Это на пять тысяч рублей больше, чем полгода назад, сообщает сервис SuperJob.

При этом больше всего денег, чтобы быть счастливым, необходимо жителям Москвы. Для этого им хватит 265 тысяч рублей в месяц.

Вторую строчку рейтинга заняли Санкт-Петербурга и Владивосток с показателем в 230 тысяч рублей. А хабаровчанам достаточно для счастья 220 тысяч рублей в месяц.

Отметим, в среднем россиянам достаточно 200 тысяч рублей в месяц для ощущения чувства счастья. Это на 3% больше, чем показатели марта 2023 года.

Напомним, в Татарстане работа тракториста стала одной из самых высокооплачиваемых по России.

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