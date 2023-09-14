Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 13:37

Жителям Казани для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц

Это на пять тысяч рублей больше, чем полгода назад
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Больше всего денег, чтобы быть счастливым, необходимо жителям Москвы

Больше всего денег, чтобы быть счастливым, необходимо жителям Москвы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Казани для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц. Это на пять тысяч рублей больше, чем полгода назад, сообщает сервис SuperJob.

При этом больше всего денег, чтобы быть счастливым, необходимо жителям Москвы. Для этого им хватит 265 тысяч рублей в месяц.

Вторую строчку рейтинга заняли Санкт-Петербурга и Владивосток с показателем в 230 тысяч рублей. А хабаровчанам достаточно для счастья 220 тысяч рублей в месяц.

Отметим, в среднем россиянам достаточно 200 тысяч рублей в месяц для ощущения чувства счастья. Это на 3% больше, чем показатели марта 2023 года.

Напомним, в Татарстане работа тракториста стала одной из самых высокооплачиваемых по России.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram