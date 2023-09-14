Депутаты из Татарстана поддержали запрет усыновлять детей лицам, сменившим пол

Изменения внесут в Семейный кодекс республики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Госсовета Татарстана поддержали запрет усыновлять детей лицам, сменившим пол. Также им нельзя быть их опекунами.

Соответствующие изменения внесут в Семейный кодекс республики. Основанием для ограничения усыновления ребенка станет смена пола одного из супругов. За это решение проголосовали 77 парламентария.

Отметим, президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на операции по смене пола. Теперь это можно будет сделать только по медицинским показаниям.

Напомним, в казанском ЗАГСе в 2019 году зарегистрировали брак трансгендеров.

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