Госсовет Татарстана принял закон о патентном налогообложении

В Татарстане уже свыше 28 тысяч плательщиков перешли на патентную систему. Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании Госсовет Татарстана принял в первом и третьем чтениях законопроект о внесении изменений в закон республики о патентной системе налогообложения. Ожидается, что документ позволит увеличит уровень налоговых поступлений в региональный бюджет.

Согласно федеральному закону, субъектам России дается право индексировать размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода на виды патентной деятельности. В Татарстане уже свыше 28 тысяч плательщиков перешли на эту систему, привел статистку глава Минфина республики Радик Гайзатуллин.

Напомним, ранее в Татарстане продлили налоговые льготы для IT-компаний.

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