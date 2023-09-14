В Татарстане за год количество сетевых атак выросло в 7,5 раз

По словам Минниханова, необходимо усилить меры по обеспечению информационной безопасности.

В Татарстане в 2023 году количество сетевых атак выросло в 7,5 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом в ходе оглашения послания Госсовету республики сообщил раис региона Рустам Минниханов.

По словам Минниханова, необходимо усилить меры по обеспечению информационной безопасности. В связи он поручил ответственным ведомствам обеспечить проведение необходимых мероприятий.

Как отметил глава Татарстана, в республике ежегодно проводится оценка цифровой зрелости промышленных предприятий. Однако есть компании, которые недостаточно внедряют цифровые технологии.

Напомним, на информационные системы правительства Татарстана напала ИТ-армия Украины.

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