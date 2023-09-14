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НовостиОбщество14 сентября 2023 8:56

В Татарстане за год количество сетевых атак выросло в 7,5 раз

Глава республики поручил усилить меры по обеспечению информационной безопасности
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Минниханова, необходимо усилить меры по обеспечению информационной безопасности.

По словам Минниханова, необходимо усилить меры по обеспечению информационной безопасности.

В Татарстане в 2023 году количество сетевых атак выросло в 7,5 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом в ходе оглашения послания Госсовету республики сообщил раис региона Рустам Минниханов.

По словам Минниханова, необходимо усилить меры по обеспечению информационной безопасности. В связи он поручил ответственным ведомствам обеспечить проведение необходимых мероприятий.

Как отметил глава Татарстана, в республике ежегодно проводится оценка цифровой зрелости промышленных предприятий. Однако есть компании, которые недостаточно внедряют цифровые технологии.

Напомним, на информационные системы правительства Татарстана напала ИТ-армия Украины.

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