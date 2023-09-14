Кандидат в председатели Верховного суда РТ Радик Габдуллин отозвал заявление

Должность освободилась в мае текущего года, когда срок завершился у Ильгиза Гилазова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Радик Габдуллин, который был избран ВККС России кандидатом в председатели Верховного суда РТ, отозвал свое заявление. Решение было озвучено во время кадровой комиссии в администрации президента РФ. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий уточнил, что ранее им были направлены в различные инстанции «собранные материалы в отношении Габдуллина».

Теперь должен быть объявлен новый конкурс на пост председателя Верховного суда Татарстана. Эта должность освободилась в мае текущего года, когда срок завершился у Ильгиза Гилазова.

Ранее мы сообщали, что обладателем премии «Судья года» стал зампредседателя Верховного суда РТ Максим Беляев.

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