В Казани 29 сентября состоится заседание московского формата по Афганистану

На встрече будут обсуждать ситуацию в Афганистане, вопросы межафганского примирения, региональную безопасность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани 29 сентября пройдет пятое заседание московского формата по Афганистану. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В столицу Татарстана приедут представители других стран, заинтересованные в переговорах. Так, предполагается участие России, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На встрече будут обсуждать ситуацию в Афганистане, вопросы межафганского примирения, региональную безопасность и восстановление страны.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram